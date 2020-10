PLN Ajak HIPMI Manfaatkan Beragam Layanan untuk Pengembangan Usaha di Masa Penyesuaian Baru

SURYA.co.id | SURABAYA - Penyesuaian baru akibat dampak pandemi covid-19 di sektor industri, PLN menawarkan beragam kemudahan layanan untuk pengembangan usaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Surabaya.

Hal itu disampaikan dalam sharing session virtual, Jumat (2/10/2020), yang diikuti General Manager PLN UID Jawa Timur, Nyoman S Astawa, Senior Manager Niaga PLN UID Jawa Timur, Agung Surana, Ketua HIPMI Surabaya, Muhammad Luthfy, serta 50 anggota HIPMI lainnya.

"Di tengah situasi yang sulit, pertumbuhan penjualan di Jawa Timur hingga Agustus ini mencapai 2,57 persen lebih besar dari pertumbuhan nasional 1,44 persen," kata Nyoman.

Sektor rumah tangga tumbuh sebesar 15,24 persen, publik/pemerintahan tumbuh sebesar 3,83 persen, industri kecil 3,09 persen, bisnis kecil & UMKM naik sebesar 0,66 persen berbeda dengan sektor bisnis dan industri besar yang mengalami pertumbuhan negatif.

Pastikan pelaku bisnis peroleh kemudahan dalam akses mendapatkan listrik, PLN UID Jatim buktikan dengan capaian ease of doing business Getting Electricity yang mendapat peringkat 33.

Selain itu, PLN pun mendorong berbagai sektor tetap berdaya di tengah pandemi dengan beragam kebijakan mulai dari tarif listrik yang tidak naik dari 2017.

Selain itu program stimulus tarif tenaga listrik untuk pelanggan rumah tangga, bisnis kecil dan industri kecil berupa listrik gratis dan diskon 50 persen, pembebasan rekening minimum bagi pelanggan golongan sosial, bisnis, dan industri.

Secara khusus, untuk mendorong pertumbuhan di sektor bisnis dan industri besar, PLN tawarkan beragam program kemudahan mulai dari Super Merdeka program diskon 75 persen untuk UMKM/IKM.

Ada juga 13 produk layanan kemudahan dalam E Smart Power seperti Smart Agriculture (kemudahan penyediaan listrik untuk pengembangan pertanian), Super Lega (cicilan biaya pasang baru dan tambah daya), Smart Power Bank (layanan penyambungan sementara untuk event, pesta, dan pembangunan konstruksi dengan menggunakan power bank, genset dan UPS Mobile).

Muhammad Lutfi, menambahkan, Hipmi selaku pegiat bisnis mengakui peran penting PLN dalam mendukung usaha kami terlebih pada situasi seperti ini.

Layanan PLN khususnya di Jawa Timur saat ini pun kian bagus dan optimal.

"Semoga dalam forum ini rekan-rekan HIPMI mampu menjalin relasi yang baik dengan PLN sehingga apabila terdapat kendala kelistrikan dalam pengembangan usahanya segera tersolusi dan mendapat gambaran pengembangan ke depan," jelas Muhammad Luthfy.

Dalam kesempatan tersebut, Nyoman pun menyampaikan saat ini pelanggan dapat menggunakan aplikas New PLN Mobile.

Aplikasi ini berisi beragam keunggulan mulai dari kemudahan pembayaran tagihan, pembelian token, pasang baru listrik, perubahan daya, penyambungan sementara, pengaduan keluhan, baca meter mandiri, dan informasi lainnya.

Foto : ist/PLN UID Jatim

Pertemuan PLN UID Jatim dengan HIPMI Kota Surabaya.