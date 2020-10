Relaksasi Pajak Mobil Baru 0 Persen, Harga Toyota New Yaris dan Honda Jazz Cuma Rp 100 Jutaan

Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Harga mobil Toyota New Yaris dan Honda Jazz diprediksi turun drastis mencapai Rp 100 jutaan.

Harga tersebut berlaku bila usulan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, terkait relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen direalisasikan.

Menurut Agus, cara tersebut dinilai bisa mendorong pertumbuhan sektor otomotif yang turun saat pandemi COVID-19.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai bulan Desember 2020,” ucap Agus.

Aturan ini masih sebatas wacana, karena Menteri Perindustrian sedang berdiskusi dengan Menteri Keuangan.

Namun, bila benar-benar direalisasikan maka harga mobil baru dipastikan lebih terjangkau.

Sebab Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa dihilangkan.

Maka harga yang harus dibayarkan konsumen menyisakan harga off the road kendaraan, yang berdasarkan perkiraan kami lebih murah sekitar 40 persen dari harga on the road.