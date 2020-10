Motor Sports KTM 390 Hadir di Surabaya Cocok Buat Adventure

SURYA.CO.ID | SURABAYA – Penggemar motor sport di Surabaya dan Indonesia boleh bangga setelah pabrikan motor KTM (Kronreif Trunkenpolz Mattighofen), meluncurkan produk baru seri Adventure yaitu KTM 390 Adventure di Surabaya.

Produk baru tersebut diluncurkan melalui distributor resmi Indonesia, PT Penta Jaya Laju Motor, Sabtu (26/9/2020).

Sebelumnya motor dari pabrikan Austria ini sudah dikenalkan lebih dulu di Jakarta , di Surabaya motor KTM ini dilaunching bersamaan dengan diler baru KTM di Surabaya KTM-HUSQVARNA Surabaya.

AZ Dalie Sales and marketing Division Head KTM Indonesia yang hadir pada di Surabaya mengatakan model yang diluncurkan KTM ini adalah seri Adventure..

"KTM adventure 390 cocok untuk kebutuhan para rider motor yang bisa dipakai untuk daily use, touring atau adventure touring, bahkan untuk off road sekalipun, dengan platform yang digunakan pada KTM 450 rally," jelas Dalie .

Menurutnya KTM 390 Adventure merupakan line up terbaru dari series adventure. Salah satu motor yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta motor adventure di dunia dan khususnya di Indonesia.

“Seri KTM 390 Adventure ini dibuat memenuhi para pecinta adventure di kelas menengah setelah sukses sebelumnya dengan KTM 790 Adventure,” lanjutnya. .

Nah di seri 390 ini para pecinta adventure di level ini dapat menikmati dan memilki KTM seri adventure dengan harga yang lebih terjangkau.Dengan petualangan mengadopsi motor KTM Adventure seri Dakkar.

Yang menarik KTM seri ini memiliki desain yang digunakan dalam seri Dakar yaitu KTM 450 rally dakar yang legendaries, Dengan struktur steel trellis frame yang sangat ringan (ultra lightweight).

KTM 390 juga mengusung design 2 piece, main frame dan removable subframe dan open lattice swingarm, untuk manuver yang maximal bagi rider adventure sejati.

Di teknologi KTM 390 juga mengaplikasikan Build in Quick Shifter yang memungkinkan perpindahan gigi tanpa menekan tuas kopling di rpm tertentu (up atau down shift), sehingga performa ktm 390 adventure lebih powerfull dan optimal.

Melengkapi perjalanan jauh motor ini juga dilengkapi KTM My Ride yakni Connection bluetooth antara handphone dan TFT speedometer untuk menelpon, musik, dan map navigasi,

TFT speedometer yang membuat tampilan speedometer sangat jelas baik siang maupun malam, serta Full LED light di bagian headlight dan indikator light.

Sementara untuk menciptakan kenyaman jika dipakai touring, KTM 390 Adventure juga mengadopsi advanced braking system, dimana adanya Cornering ABS yang memungkinkan penggunaan full brakes pada segala kondisi jalan, termasuk pada tikungan tajam sekalipun. Memberikan keamanan lebih dan pengereman yang lebih terprediksi , fitur ini bisa dimatikan untuk kondisi off-road.

Di Surabaya KTM 390 Adventure dibandrol dengan harga yang sangat kompetitif dikelasnya yaitu Rp 120 juta OTR Surabaya, dengan 2 warna pilihan yaitu orange dan putih.