KTM 390 Adventure Sudah Bisa Dipesan di Surabaya, Punya DNA Seri Dakar, Harganya

Sales dan Marketing Division Head, Dalie saat menjelaskan tentang keunggulan yang ada pada KTM 390 Adventure di diler KTM-HUSQVARNA, Jalan Raya Wiyung No 484, Sabtu (26/9/2020).

SURYA.CO.ID SURABAYA - Produsen motor KTM (Kronreif Trunkenpolz Mattighofen), Produsen motor KTM, PT Penta Jaya Laju Motor, resmi meluncurkan produk baru seri Adventure yaitu KTM 390 Adventure di Surabaya, Sabtu (26/9/2020).

Peluncuran motor KTM itu digelar di Diler baru KTM di Surabaya yakni diler KTM-HUSQVARNA Surabaya.

Model yang diluncurkan oleh KTM untuk seri Adventure tersebut merupakan wujud nyata dari pencapaian KTM selama ini.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Sales dan Marketing Division Head, Dalie.

"KTM adventure 390 hadir untuk menjawab kebutuhan para rider, untuk motorcycle compact adventure yang bisa dipakai untuk daily use, touring atau pun adventure touring bahkan untuk off road sekalipun. Dengan platform yang digunakan pada KTM 450 rally," ujar Dalie kepada SURYA.CO.ID, di diler KTM-HUSQVARNA, Jalan Raya Wiyung No 484, Sabtu (26/9/2020).

Dalie mengatakan, bahwa KTM 390 Adventure merupakan line up terbaru dari series adventure dan merupakan salah satu motor yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta motor adventur di dunia dan khususnya di Indonesia.

Seri KTM 390 Adventure ini diciptakan untuk memenuhi para pecinta adventure di kelas menengah setelah sukses sebelumnya dengan KTM 790 Adventure.

Seri ini membuat para pecinta adventure di level ini dapat menikmati dan memilki KTM seri adventure dengan harga yang lebih terjangkau.

Motor ini sudah menjadi sorotan dan impian para penggemar ataupun pehobi motor karena motor petualangan ini mengadopsi motor KTM Adventure seri Dakkar.

"Seri KTM 390 Adventure, kali ini hadir dengan fitur paling advanced sehingga KTM 390 adventure layak disebut sebagai True adventure motorycle pertama di Indonesia untuk segmen travel enduro," ungkapnya.