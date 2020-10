REI Gandeng BRI Untuk Gairahkan Pasar Properti Segmen End User

SURYA.co.id | SURABAYA - DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya dan BRI Kanwil Malang untuk memaksimalkan penjualan properti di masa pandemi covid-19.

Ketua DPD REI Jatim, Soesilo Efendy mengatakan, kerjasama dengan BRI ini merupakan kelanjutan dari upaya yang mereka lakukan untuk menggairahkan pasar properti ditengah pandemi.

"Sebelumnya kami sudah kerjasama dengan BTN, kemudian Bank Mandiri, dan sekarang dengan BRI," kata Soesilo, Kamis (24/9/2020).

Kerjasama dengan perbankan ini memiliki nilai lebih dengan para pengembangan anggota REI yang aktif untuk mendapatkan penawaran fasilitas. Baik fasilitas KPR untuk konsumen maupun fasilitas pembiayaan konstruksi untuk pengembang.

“Harapan saya, dalam situasi kondisi seperti ini kita tetap positif thinking ke depan akan lebih baik,” lanjut Soesilo.

Apalagi saat ini, meski pandemi penjualan rumah untuk end user masih bisa berlangsung. Terutama untuk rumah-rumah di bawah harga Rp 500 jutaan.

"Kebutuhan rumah masih tinggi. Dan memang dengan kerjasama ini, apalagi tidak hanya dengan satu perbankan, konsumen yang membeli rumah juga bisa punya pilihan perbankan yang lebih banyak," tambah Soesilo.

Sementara itu, Pemimpin BRI Kanwil Surabaya, Tris Wahyu Herlina, mengakui kerjasama dengan DPD REI ini juga bisa mendorong peningkatan penyaluran kredit KPR maupun kontruksi yang mereka miliki.

"Karena di kantor wilayah Surabaya ini, kami fokus ke kredit pada UMKM. Sehingga KPR hanya sekitar Rp 2 triliun dari total Rp 40 an triliun. Tahun 2020 ini target penyaluran KPR kami naik jadi Rp 2,2 triliun," jelas Tris Wahyu Herlina.

Secara umum kinerja penyaluran KPR Bank BRI, naik secara signifikan. Namun, secara segmentasi, khususnya rumah di harga Rp 500-an juta cukup bagus.

Rata-rata, nasabah KPR di harga tersebut digunakan untuk hunian, bukan untuk investasi.

“Di BRI Kanwil Malang misalnya, pertumbuhannya mencapai 13 persen. Sedangkan untuk Kanwil Surabaya sekitar 12 persen," tambahnya.

Lebih jauh Herlina menjelaskan, dalam kerjasama ini, pihaknya menyiapkan suku bunga menarik.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bunga yang ditawarkan BRI sebesar 5 persen per tahun. Sementara untuk yang non subsidi sebesar 7,5 persen per tahun.

“Kita bagaimana bisa membantu pemerintah untuk segera menggerakkan perekonomian. Kalau sektor konsumsif (KPR) bergerak, ekonomi ikut bergerak. Pengusaha yang bergerak di dalam bidang ini juga bisa bergerak," tandasnya.