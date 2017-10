VIDEO -Bayu Skak Punya Pacar Baru?

SURYA.co.id | SURABAYA - Bayu Skak, YouTuber asal Malang dikabarkan punya pacar baru. Perempuan beruntung itu disebut-sebut pemilik akun Instagram @yukikoayu.

Seperti yang ditelusuri Surya.co.id, @yujikoayu kerap mengunggah foto bersama Bayu Skak di Instastory. Beberapa waktu lalu, Yuki mengunggah foto tengah nonton film di bioskop bersama bayu.

Tak hanya itu, dirinya juga mengunggah foto tangkap layar seseorang yang mengirim direct message di akun Instagramnya.

"Bayu Skak is lucky to having you," isi pesan tersebut.

Yuki mengupload tangkap layar (screenshot) direct message tersebut, dengan menyertakan kata "me too (emotion senyum)".

Dilihat dari Instagram, Yuki merupakan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Dia juga kerap mengunggah posenya sebagai seorang model.