Kezia Toemion Merasakan Cinta Seperti Dongeng, Ini yang Dilakukan Cucu Soeharto Padanya

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rifatun Nadhiroh

SURYA.CO.ID - Kabar bahagia baru saja datang dari keluarga mantan Presiden Soeharto.

Putra Bambang Tri Hadmojo dan Halimah Agustina Kamil, yang bernama Aditya Trihatmanto atau akrab disapa Adi baru saja melamar kekasihnya, Kezia Toemion.

Hal itu terungkap dari postingan Kezia di media sosial Instagram, pada Senin sore (16/10/2017).

"This really is a type of love that only happens in fairytales. A forever type of love, (ini adalah benar-benar jenis cinta yang hanya terjadi di kisah dongeng, sebuah jenis cinta sejati.)" tulis Kezia di keterangan fotonya sembari mengunggah foto saat dirinya dilamar.

Ingin menghadirkan suasana romantis dan mewah, Adi melamar sang kekasih di California.

Tepatnya ia melamar Kezia di Villa De Leon di 17947 Porto Marina Way, Los Angeles, California, yang merupakan lokasi syuting video klip Lady Gaga berjudul Paparazzi dan juga lokasi syuting Agnez Mo, Long as I get paid.

Postingan Kezia itu tentu saja mendapat banyak ucapan dari netizen.

"WOW!!! Congrats Echi and Adi! So happy for you guys.."

"Congrats you two! Finally! Duh, gagal fokus sama lokasi lamarannya. Sama persis sama yg di vclip terbaru agnez monica long as i get paid,"