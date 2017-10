VIDEO: Heboh Runner Up Puteri Indonesia Pamer Bikini di Ajang Miss Grand Internasional, Geolannya. .

SURYA.co.id - Runner up 3 Puteri Indonesia 2017, Dea Goesti Rizkita saat ini tengah mengikuti ajang Miss Grand Internasional di Ho Chi Minh, Vietnam.

Beberapa waktu lalu wanita asal Semarang, Jawa Tengah ini sempat membuat tercengang publik ketika memamerkan kostum nasional bertema Ibu Pertiwi.

Perempuan kelahiran 28 Juni 1993 ini tampil anggun dengan busana hasil kerjasama rancangan Morphacio Body Art dan Maya Ratih Couture.

Penampilan apik mahasiswa Magister Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang ini bahkan digadang-gadang bakal memenangkan kategori kostum nasional.

Bahkan di poling yang di gelar ajang ini, nama perwakilan Indonesia ini masuk di tangga tertinggi.

Selain sukses membawakan kostum nasional, belum lama ini Dea juga mengikuti sesi penilaian pakaian renang.

Mengenakan bikini two piece warna kuning, Dea tampak lincah berlenggak-lenggok di depan kolam renang.

Video penampilannya ini diunggah di akun pribadi Dea belum lama ini.

"Dear Indonesia, thank you so much for your appreciations, supports and input on swimsuits competition this morning. Grateful that another stage is done, and i've done my best for you my love and thank you is always yours, Indonesia," tulis Puteri Indonesia Perdamaian 2017.

Berbeda dengan unggahan sebelumnya yang banyak dikomentari negatif.