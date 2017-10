Menjadi Insan Humas yang Trengginas

Reportase Anggun Anita Sari

Staf TU Inspektorat Provinsi Jawa Timur

PERAN Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dalam menjalankan tugas Government Public Relation menjadi sangat vital di era digital ini. Informasi valid maupun hoax membanjiri media sosial.

Untuk itulah sebagai insan humas pemerintah, harus tanggap menyediakan informasi yang memadai tentang capaian yang telah dikerjakan segenap instansi pemerintah daerah, proyek pembangunan yang dalam proses pengerjaan, program kegiatan yang akan diluncurkan, hingga memberikan jawaban/klarifikasi atas pengaduan/pemberitaan.

Kendati tidak mudah, insan humas dituntut harus trengginas guna menjaga citra positif lembaga pemerintahan.

"Karena masyarakat berhak mendapatkan informasi, dan profesionalitas humas ikut menentukan penyebaran informasi," ingat Ambar Sulistyorini SH MM, Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Kominfo (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, mengingatkan peserta workshop Bakohumas Jatim, Selasa (17/10/2017).

Untuk itulah Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar workshop Bakohumas untuk meningkatkan kompetensi 100 anggota Bakohumas di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Workshop yang dibuka Kadiskominfo Pemprov Jatim, Ir Eddy Santoso MM, Selasa (17/10/2017), di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Diskominfo, mendatangkan dua narasumber di dunia jurnalistik, dari Harian Jawa Pos dan Harian Surya.

Tip mengelola manajemen media terlebih media pemerintah di antaranya website, majalah, buletin maupun media sosial memiliki kunci di sisi estetika grafis dan konten yang menarik dengan penyampaian yang kekinian dan unik agar tak ditinggalkan pembacanya.

Itu yang disampaikan Fathoni Prakarsa Nanda dari Jawa Pos di sesi pertama workshop. Isu terbaru, ujarnya, dapat diangkat dan digabungkan dalam sebuah tulisan informasi pemerintah yang akan disampaikan agar memiliki kedekatan dengan pembaca.

Di sesi kedua, Tri Hatma, Redaktur rubrik Citizen Reporter Harian Surya membuka materi dengan pertanyaan yang mengejutkan sekaligus menyadarkan peserta, berapa jumlah visitor website yang dikelola masing-masing instansi.

Tentu saja ketimpangan yang terjadi salah satunya disebabkan karena kemampuan dalam menulis. Tak mudah memang menuangkan muntahan pemikiran dalam tulisan. Prinsip 5W+1H adalah kunci utama yang harus dikuasai disertai penambahan 1S (safe), 1SW (so what), 1WN (what next), dll.

Selain jurnalistik, kegiatan Forum Bakohumas Jawa Timur akan semakin menarik dan bermanfaat dengan diadakannya pelatihan mendesain infografis, mengedit artikel/rilis, fotografi dan videografi.

Siapkah meningkatkan visitor website dengan tampilan yang menarik agar masyarakat Jatim terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik? Siapkah mendukung perwujudan pemerintahan yang akuntabel melalui tulisan? Mari mulai menulis!