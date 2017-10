September, Ekspor Perhiasan Emas Jatim Kembali Turun

SURYA.co.id | SURABAYA - Nilai Ekspor Jawa Timur (Jatim) di September 2017 mengalami penurunan 11,39 persen dibanding bulan Agustus 2017.

Penurunan itu mencapai 1,73 miliar dolar AS dan didorong oleh ekspor non migas.

"Kelompok perhiasan atau permata, yang merupakan komoditi ekspor utama Jatim, mengalami penurunan sebesar 24,17 persen jika dibandingkan dengan transaksi sebelumnya yang mencapai 419,43 juta dolar AS," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, saat rilis tengah bulan bulan, Senin (16/10/2017).

"Kelompok barang perhiasan atau permata berkontribusi sebesar 19,60 persen pada total ekspor nonmigas Jatim," sambungnya.

Komoditas utama penyumbang ekspor nonmigas Jatim masih perhiasan/permata sebesar 3.318,05 juta dolar AS diikuti tembaga sebesar 127,86 juta dolar AS serta lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 113,52 juta dolar AS.

Sedangkan secara year to year (y o y), komoditas pangan perhiasan emas/permata di Januari - September 2017 mencapai 1.873,564 dolar AS. Sementara di periode yang sama tahun 2016 mencapai 3.162,653 dolar AS. Turun hingga 40 persen.

Meski ekspor turun, namun impor masih mengalami kenaikan. Tercatat naik sebesar 6,50 persen di bulan September, dibanding bulan Agustus.

"Naik dari 1,77 miliar dolar AS, menjadi 1,88 miliar dolar AS. Terutama impor migas," tambah Teguh.

Sedangkan impor non migas mengalami penurunan. Hal ini berbanding dengan ekspor migas malah naik, sekitar 1,04 persen.

Kelompok negara ASEAN masih menjadi negara tujuan utama ekspor nonmgas Jatim selama Januari-September 2017. Yaitu Singapura, menjadi negara utama dengan peranan sebesar 6,96 persen dari total ekspor nonmigas Jatim, diikuti Malaysia dengan peranan sebesar 6,11 persen dan Thailand dengan peranan sebesar 2,99 persen.

Selama kurun waktu sembilan bulan terakhir, hanya barang ekspor menuju Thailand yang mengalami kenaikan 21,13 persen.

”Selama Januari-September 2017, hampir semua negara di kelompok negara Uni Eropa mengalami penurunan ekspor nonmigas. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut, apakah ada penurunan minat beli dari kawasan Eropa atau pengalihan pangsa pasar,” tandas Teguh.