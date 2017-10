Padu Padan Rias ala Korea dan Busana Pengantin Adat

SURYA.co.id | SURABAYA - Memadupadankan gaya riasan ala Korea dengan busana tradisional kebaya merupakan tantangan agar busana pengantin tidak monoton.

Perias pengantin memang dituntut kreatif agar busana-busana tradisional tetap menarik dipakai untuk prosesi pengantin dari berbagai daerah di Indonesia.

Kreasi make up Korean Style itu pula yang coba disuguhkan make up artist (MUA), Cynthia

Wulansari. Istimewanya, Cynthia berhasil melakukan kolaborasi baju kebaya plus

riasan ala Korea ini dengan busana muslimah.

“Penekannya blush on-nya di bawah mata. Bulu mata juga dibuat sedikit miring agar komposisi

mata terlihat lebih besar,” begitu ungkapnya saat ditemui sesaat sebelum memajang karyanya

yang diaplikasikan pada tujuh orang model di panggung Royal Plaza Surabaya.

Selain itu, lanjut Cynthia, shading pipi tetap perlu dilakukan supaya wajah terlihat tirus. Sedang

untuk lipstik menggunakan warna natural seperti pink pits.

“Kalau eye shadow dan blush on lebih menonjol maka lipstiknya yang normal saja,” katanya.

Riasan ala Korea itu diyakini tetap bisa menyatu dengan busana kebaya tradisional Tanah Air.

Busana adat Jawa, Sunda, atau riasan paes ageng ala Yogyakarta bahkan tetap

terlihat menarik dan pasangan pengantin tak kehilangan aura kemegahannya di hari spesial

tersebut.

Ada pun untuk pemilihan warna yang favorit adalah hitam, merah, dan gold.

Bahan yang digunakan untuk kebaya adat ini selain batik juga kombinasi dengan payet Jepang.

Busana pengantin modifikasi tradisional ini dibuat dengan model one pieces terpisah dengan

hijabnya.

Karena tak ingin terikat pada motif batik tertentu, khusus untuk kreasi busana pengantin

modifikasi ini Wulan menggunakan batik yang netral.

“Yang ingin saya tekankan lewat rancangan ini adalah kombinasi tradisional dengan modern tetap bisa dilakukan dan masih tetap tak kehilangan keanggunan maupun kemegahan sang pengantin,” tandasnya.