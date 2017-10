Choirul Huda Meninggal, Pemain Manchester United Paul Pogba Turut Ucapkan Belasungkawa

SURYA.co.id - Meninggalnya Choirul Huda tak hanya menorehkan duka pada penggemar sepakbola tanah air.

Menjadi topik trending di twitter dengan jumlah cuitan lebih dari 130 ribu, ternyata media internasional pun turut memberitakan berpulangnya kiper legendaris ini.

Seorang pemain bola asal Perancis ternyata turut mengucapkan belasungkawanya.

Paul Labile Pogba, seorang pemain sepak bola yang bermain untuk klub Manchester United dan Tim Nasional Perancis

rupanya ikut mengikuti berita meninggalnya kiper Persela FC.

Pemain termahal dunia tahun lalu sebelum dipecahkan oleh Neymar ini mencuitkan duka cita melalui akun twitter pribadinya.

Ia mengutip pernyataan meninggalnya Choirul Huda melalui akun resmi Persela FC dan menuliskan,

"RIP Choirul Huda.

My prayers to you and your family #RIPHuda"

Cuitan Pogba yang dibagikan pada 15 Oktober ini telah diretweet oleh hampir 8 ribu pengguna twitter.

Tweet tersebut juga disukai oleh lebih dari 6 ribu netizen.