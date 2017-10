Choirul Huda Meninggal, 5 Media Asing Ini Turut Beritakan Kepergiannya

SURYA.co.id - Meninggalnya kiper Persela Choirul Huda tak hanya menorehkan duka kepada penggemar sepakbola tanah air.

Kejadian mengejutkan pada pertandingan Persela melawan Semen Padang, Minggu (15/10/2017) itu juga menjadi sorotan media asing di seluruh dunia.

Berikut merupakan 5 media asing yang turut memberitakan berpulangnya kiper Choirul Huda.

1. Fox Sports Asia

Fox Sport menuliskan "Choirul tragedy : Six footballers who lost their lives

(Tragedi Choirul : enam pemain sepak bola yang kehilangan nyawa)".

Dalam pemberitaan tersebut, Fox Sports Asia bukan hanya menulis mengenai Choirul Huda.

Dihimpun pula nama sederet pemain sepakbola yang meninggal dunia di lapangan.

Selain Choirul Huda, melansir Fox Sports Asia, pemain yang meninggal akibat kecelakaan di lapangan adalah 6 pemain berikut.

Mereka adalah Cheick Tiote, Stefan Petrovski, Patrrick Ekeng, Jumadi Abdi, Christiano Junior, dan Marc Vivien Foe.

choirul huda

2. BBC Sport