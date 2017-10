Anies Baswedan Cium Tangan Wanita Cantik ini Jelang Dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta

SURYA.co.id - Beberapa jam lagi, Anies Baswedan akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Djarot Saiful Hidayat.

Anies pun nampaknya tak lupa dengan sosok perempuan yang mendukungnya selama ini.

Anies sepertinya sadar dengan ungkapan di balik kesuksesan pria, ada wanita hebat di belakangnya sehingga jelang pelantikannya sebagai gubernur dia mencium tangan istrinya, Fery Farhati Ganis.

Pagi ini atau tepatnya kurang dari dua jam lalu, Anies mengunggah foto dirinya mencium tangan Fery di akun Instagramnya @aniesbaswedan.

Sambil dibumbui caption berupa kutipan seorang tokoh, Anies coba mengimpresi publik bahwa dia merupakan suami yang romantis dan sayang istri.

"Happy is the man who finds a true friend, and far happier is he who finds a true friend in his wife, - Franz Schubert. Selamat pagi, teman-teman," demikian tulis Anies dalam Instagramnya.

Anies Baswedan nanti sore bakal dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama dengan wakilnya, Sandiaga Uno. Presiden Joko Widodo akan melantik keduanya di Istana Negara.

