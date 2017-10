VIDEO- Proyek Over Pass dan Under Pass Bundaran Satelit Ditarget Selesai 10 November 2017

Reportase: Pipit Maulidiya

SURYA.co.id | SURABAYA - Proyek under pass dan Over pass Bundaran Satelit kini sedang dikebut pengerjaannya. Targetnya bagian over pass selesai pada 10 November 2017 dan kini prosesnya sudah pengaspalan.

Sedangkan untuk Under Pass masih pengerjaan struktur dinding di bundaran satelit. Setelah over pass selesai, under pass akan dilanjutkan.