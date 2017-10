Kreatif bin Lucu! Pria ini Tak Punya Jas untuk Pas Foto yang Dilakukannya Jadi Viral Media Sosial

SURYA.CO.ID - Banyak DIY (Do It Yourself) yaitu trik-trik mengubah benda-benda sekitar menjadi benda dengan kegunaan lain tersebar di dunia maya.

Namun yang istimewa dari trik satu ini adalah warganet memuji ide cemerlangnya agar tetap tampil rapi dalam pas foto meski tak miliki jas.

Diunggah oleh akun Twitter @hafizzaki kemarin (14/10/2017) dalam bahasa Malaysia.

Patutlah ramai orang cakap budak budak uitm ni ramai kreatif, tulis @hafizzaki.

Tampak depan, awalnya tak ada yang mengundang tawa dari foto ini.

Hanya seseorang kenakan kain hitam di badannya yang dibantu oleh beberapa teman.

Namun setelah muncul foto kedua, sontak warganet pun ramai-ramai lontarkan komentar.

@ashrafkamar87: @ajeib_ @hafizzaki @muhdraiyanfaqih Hahahahaha butang tak cukup masa tu bukan tak muat

@ajeib_: @ashrafkamar87 Hahaha fakkkkk

@AzimShah_: @hafizzaki Style doh haha

@MieraSyikin: Genius

Inilah yang terjadi sebenarnya:

Berikut hasil foto di atas:

Saat berita ini diturunkan (15/10/2017), cuitan @hafizzaki sudah kantongi lebih dari 31 ribu cuit ulang dan disukai lebih dari 13 ribu warganet.