Bijak Berliterasi di Era Gawai

Reportase Eka Sutarmi

Tutor di Al-Azhar English Academy, Kampung Inggris, Pare

ERA gawai membawa perubahan sangat hebat pada kecanggihan teknologi digital. Internet, media sosial, dan media digital lainnya menjadi kebutuhan primer masyarakat. Perkembangan teknologi yang harus diimbangi dengan pemanfaatannya yang optimal, salah satunya dalam berliterasi. Apakah kesadaran berliterasi di era digital menuju ke arah yang lebih baik atau sebaliknya?

Demikian topik bahasan Hamamah PhD, pembicara kunci dalam International Conference on Language, Literature, and Culture (Icon Laterals 2017) dengan tema Promoting Creative Literacy in Digital Age yang dihelat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya (UB), Sabtu (23/9/2017).

Hamamah menyarankan sebaiknya generasi milenial memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan bijak dan beretika. Mengingat di era gawai abad 21 dengan kecanggihan teknologi yang semakin menjadi-jadi membuat masyarakat Indonesia tak bisa mengendalikan diri. Dampak yang paling terlihat ialah hoax.

“Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya melek literasi digital. Kesenjangan antara fakta dan opini masih sering terjadi,” tutur dosen UB tersebut.

Tingkat kesadaran literasi digital yang masih minim, perlu upaya maksimal agar kesadaran masyarakat akan literasi digital semakin meningkat.

“Literasi digital harus diperkenalkan sejak dini. Menerapkan kurikulum tentang literasi digital di sekolah formal adalah salah satu upaya yang perlu dilakukan agar setiap individu punya bekal pengetahuan dan kemampun menggunakan dan memahami pemanfaatan teknologi digital dengan baik. Selain itu, juga sebagai upaya mendayagunakan teknologi sebagai pengajaran dan alat belajar secara tepat guna dan efektif, ” tambahnya.

Literasi digital akan cepat dicapai ketika masyarakat bisa mengubah pola pikir. Sikap konsumtif terhadap internet harus diimbangi dengan melek literasi dan cara berpikir. Jika tidak, masyarakat malah akan menjadi korban digital. Misalnya, berita hoax, penipuan (fake) ditelan mentah-mentah.

Dalam mengakses informasi, benar-benar harus bisa membedakan mana yang valid dan tidak. Informasi yang didapat harus dibaca secara komprehensif, jangan langsung terburu menyimpulkan informasi yang belum dibaca dengan baik, apalagi menyebarkan. Yang lebih penting lagi adalah berpikir sebelum bertindak!