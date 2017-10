Bule ini Bernama 'Susah' Bikin Akunnya Banjir Orang Indonesia, Jengkel, lalu Dia Tulis ini . . . .

SURYA.CO.ID - Banyak yang tidak percaya bule satu ini bernama Susah.

Warganet pun berlomba-lomba mencari sendiri akunnya di Instagram.

Tak disangka, ternyata apa yang dibagikan sebuah akun Twitter @amrazing benar adanya.

Tak banyak menuliskan keterangan, @amrazing sang travel blogger ternama itu hanya bagikan tangkap layar sebuah akun Instagram bernama @susah.

Sontak, cuitan itu dicuit ulang (retweet) lebih dari 300 kali karena isi bio yang menggelitik warganet.

Dear Indonesia, stop tagging me in your photos.

Begitu isi bio si bule Susah tadi.

Untuk Indonesia, berhenti menandaiku dalam gambar-gambarmu.

"Wkwkwkk sampe dibikin bio udah empet banget tuh pasti hahahaa~," tulis salah satu warganet, @anasaridwi.