Persija Tak Mau Remehkan Persegres meski Peluang Menang Besar

SURYA.co.id | GRESIK - Meski menghadapi tim dasar klasemen Liga 1 yakni Persegres Gresik United, Sabtu (13/10/2017) besok, di Stadion Patriot Bekasi, Persija Jakarta tak mau jumawa soal kemenangan.

Disampaikan Stefano Cugurra Teco, Pelatih Persija Jakarta, wujud dari sikap tak meremehkan pada Persegres ialah dengan persiapan yang telah dilakukan Macan Kemayoran sebelum pertandingan.

Dirinya mengaku telah menyiapkan beberapa strategi dan melatih para pemain meski dengan waktu yang singkat.

"Siapapun lawannya, itu berat untuk kami. Tapi kami sudah latihan keras, saya pikir saat ini pemain punya konsentrasi di latihan dan punya semangat di pertandingan. Dan yang perlu kami tekankan, kita mau balik main dirumah lagi (kandang, red) dihadapan The Jak Mania jadi kami harus all out," kata Teco, Jumat (13/10/2017).

Sementara untuk target pertandingan, Teco mengharuskan agar anak asuhannya mampu meraih poin penuh dilaga kandang ini, apalagi diempat laga kandang mereka selalu meraih kemenangan.

"Hasil kami sekarang ini lebih bagus dari putaran pertama. Sehingga kami akan mempertahankan itu, dan harus meraih poin penuh besok, namun tetap harus diraih dengan kerja keras," jelasnya.

Apabila melihat dari materi pemain dan mental tim saat ini, Persija memiliki kesempatan besar untuk mengalahkan Persegres dan menjadikan Laskar Joko Samudro sebagai lumbung gol.

Meski diputaran pertama Persegres mampu menahan imbang Persija dengan skor 1-1 di Gresik, kala mereka masih memiliki materi pemain yang lengkap