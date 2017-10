Tubuh dan Payudaranya Dinilai Tak Standar Saat Berpose Begini, Tanggapan Sarah Azhari Makjleb

SURYA.co.id - Belum lama ini publik dihebohkan dengan foto-foto artis lawas Sarah Azhari bersama anak semata wayangnya, Albany Ray.

Di foto-foto itu adik Ayu Azhari ini terlihat sangat seksi menonjolkan kemolekan bentuk tubuh dan buah dadanya.

Dan tentu saja, komentar-komentar miring netizen langsung dilayangkan ke artis berusia 40 tahun ini.

Sarah yang kini bermukim di Amerika Serikat tampaknya menyadari hal itu.

Dalam postingan terbaru di akun instagram, Sarah menuliskan bahwa banyak sekali orang-orang yang menilik video dan fotonya sekadar untuk mempermalukan dirinya.

Dia dianggap terlalu gemuk bahkan bentuk payudara, perut, pinggang, hingga ketiak dan kulitnya dianggap tidak standar.

"I don’t give a fuck.. I’m going to post whatever I want and I am not going to reject if photographer or fashion stylist want me to look or wear something sexy (Saya akan posting apapun yang saya mau dan saya tidak akan menolak jika fotografer atau stylist fashion ingin melihat saya memakai sesuatu yang seksi)," tulis Sarah.

Menurut Sarah, dia akan tetap menunjukkan ke penonton apakah kurus atau gemuk.

Menurutnya, sudut yang berbeda akan mempengaruhi pandangan orang, apalagi jika mereka terlalu sibuk atau terlalu senang dengan kehidupan mereka.

"Saya senang dengan hidup saya dan tidak akan kehilangan berat badan karena seseorang menyuruh untuk melakukannya. Saya akan menurunkan berat badan jika berada di film / tv atau bekerja untuk peran. Saya bahagia karena saya memiliki seseorang yang tidak peduli dengan penampilan atau tubuh saya. Pada akhirnya seksi adalah keadaan pikiran bukan ukuran pinggang !!," tulisnya dalam bahasa Inggris.