Jadi Tuan Rumah KTRI, ITS Terjunkan Tim Bayu Caraka

surabaya.tribunnews.com/habibur rohman

Tim BAyu Caraka ITS melakukan ujicoba jelang "Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) di halaman gedung Robotika ITS Surabaya, Kamis (12/10/2017).Kali ini Kemenristekdikti menunjuk ITS sebagai tuan rumah KRCI 2017 dan akan diselenggarakan di lapangan udara raci pasuruan pada 16-19 krober 2017 dengan peserta seluruh perguruan tinggi se Indonesia dengan empat kategori lomba.