Hamish Daud Berduka, Orang yang Paling Berpengaruh di Hidupnya Meninggal Dunia

SURYA.co.id - Tak lama setelah pulang dari bulan madu bersama istri tercinta, aktor Hamish Daud menerima kabar duka.

Sang nenek dikabarkan meninggal dunia Hari ini (12/10/2017).

Kabar duka ini ditulis suami pernyanyi Raisa Andriana di akun instagramnya belum lama ini.

Dikatakan, sang nenek memberikan pengaruh yang sangat besar dalam hidupnya.

Dia yang mengajarinya banyak hal prinsip dan membuatnya hidup dengan religius.

Sang nenek juga yang mengajarinya untuk selalu menempatkan kepentingan orang lain terlebih dahulu.

Wanita tua ini menjadi tulang punggung kehidupan banyak orang.

"The footprint you left was so positive. Thanking you. You deserve your health & happiness again. Saying goodbye makes my heart heavy. Safe travels grandmother. RIP," tulisnya.

Rencananya, Sabtu (14/10/2017) pukul 14.00 waktu setempat, abu dari hasil kremasi jenazah sang nenek akan dihanyutkan di North Avoca, Australia.

Hamish pun menawarkan pada siapa saja yang ingin ikut melihat pelarungan abu kremasi sang nenek.