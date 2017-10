Biru atau Merah Muda, sih? Coba Lihat Foto Sepatu ini, Bikin Heboh! Pendapat Warganet Beda-beda

SURYA.CO.ID - "Satu gambar miliki banyak kisah," kalimat ini biasanya ditujukan untuk gambar yang menyentuh hati.

Namun bukan berarti kalimat tersebut tak cocok untuk gambar sepatu kali ini.

Bikin geger, foto sepatu bertali ini punya 'warna siluman' di mata warganet.

It’s happening again. Do you guys see the shoes as pink and white or turquoise and grey?

Terjadi lagi. Kamu semua lihat sepatu ini merah muda dan putih atau biru muda dan abu?

Mereka saling lempar pendapat berseberangan.

Sebagian bilang sepatu di foto itu berwarna merah muda, sebagian lain bilang berwarna biru muda.

Tim Merah Muda:

Tangkap Layar Pendapat Warganet (Twitter)

Tim Biru (Teal ataupun Turquoise adalah Jenis Warna Biru):

Tangkap Layar Pendapat Warganet (Twitter)

Ada juga tim keduanya:

Tangkap Layar Pendapat Warganet (Twitter)

Makin bingung, mungkin cuitan berikut bisa jadi penjelasannya:

THE REAL SHOE IS PINK & WHITE OKAY!? The second pic was with flash & darkened, so it looks teal & gray. (depends on what lighting ur in)

SEPATU ITU SEBENARNYA MERAH MUDA & PUTIH OK!? Foto kedua menggunakan flash kamera & digelapkan, jadi kelihatan biru & abu. (bergantung pencahayaanmu)

Makin bingung? Kamu lihatnya warna apa?