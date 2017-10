Politik Itu Peduli

Reportase Aiman Bahalwan

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya

POLITIK tak sekadar kekuasaan, kepentingan, dan konflik. Lebih dari itu, politik juga tentang kepedulian. Peduli terhadap kondisi sosial masyarakat, bukan hanya simpati dan empati.

Itulah yang coba dibuktikan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) saat melakukan kaderisasi Politic We Are Together (Power) Bersatu dalam Perbedaan. Mereka menyuarakan anti intoleransi dengan melakukan longmarch dari kampus B ke kampus C Unair, Sabtu (23/9/2017).

Koordinator Power 2017, Iqbal Yanuar, menyebut aksi itu merupakan sikap mahasiswa baru Ilmu Politik Unair terhadap kondisi darurat toleransi yang terjadi di masyarakat.

“Akhir-akhir ini peristiwa intoleran banyak terjadi di masyarakat, dari kasus media Saracen hingga isu global diskriminasi yang dialami etnis Rohingya, Myanmar,” ujarnya.

Melalui aksi ini mahasiswa baru Ilmu Politik mengajak masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan bersama-sama melawan perilaku intoleransi.

Spanduk, pamflet, dan megaphone dipersiapkan peserta dan tepat pukul 07.30 WIB, mahasiswa baru yang didampingi panitia pelaksana dan HIMA Ilmu Politik berangkat menuju kampus C.

Berjalan di trotoar, mereka menyosialisasikan aksi toleransi kepada pengguna jalan, penggendara, tukang becak, PKL, dan warga sekitar.

Respons positif ditunjukkan masyarakat. Mereka menyadari, semangat kebhinekaan dan nilai-nilai toleransi perlu dibangkitkan kembali.

Setiba di kampus C, mahasiswa baru melanjutkan dengan berikrar toleransi di tengah kebhinekaan masyarakat Indonesia. Ikrar dilakukan di depan gedung rektorat Unair.

Aksi dipungkasi dengan penyerahan donasi untuk etnis Rohingya, Myanmar kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT).