Lahirkan Bayi Laki-Laki Stefan William, Celine Evangelista dan Netizen Sibuk Itung-Itungan

SURYA.co.id - Pasangan artis Stefan William dan Celine Evangelista sedang berbahagia.

Celine Evangelista akhirnya melahirkan buah hatinya bersama Stefan William.

Pasangan yang menikah pada 10 November 2016 lalu itu mendapatkan seorang bayi laki-laki.

Akun instagram @lambe_lamis membagikan foto kelahiran bayi Celine dan Stefan melalui akun instagramnya.

Foto tersebut diberi caption,

"Yeaaayy welcome to the world ponakan gantengnya mintje

Congrats mommy Celine dan Daddy Stefan....

Aduh mintje jadi pengen punya baby nih....

Ada yang mau bikin baby sama mintje nggak"

Pada foto pertama, tampak Stefan mengecup kening Celine yang sedang menggendong putra mereka.