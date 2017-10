Susul Raisa-Hamish, Keenan Pearce Unggah Foto Dengan Caption Ini, Kode Bakal Nikahi Kekasihnya Juga?

SURYA.co.id - Mantan kekasih Raisa, Keenan Pearce mengunggah foto yang mengundang perhatian netizen.

Foto yang diunggahnya pada Senin, 9 Oktober 2017 lalu tersebut menunjukkan potret sang kekasih.

Lokasi foto yang dibagikan kakak Pevita Pearce ini adalah di Berlin, Jerman.

Melalui akun instagramnya, @keenanpearce, ia menuliskan caption,

"She said yes."

Pada foto tersebut tampak Gianni Fajri, sang kekasih sedang duduk sambil menundukkan kepalanya.

Latar belakang dari balkon tersebut adalah gedung dengan desain arsitektur yang indah.

Melihat caption Keenan, kalimat yang digunakan adalah ungkpan yang biasa digunakan seorang pria setelah melamar pasangannya.

Namun, dalam foto tersebut tak terlihan Gianni mengenakan cincin di jarinya.

Keenan sendiri mematikan kolom komentar pada unggahan tersebut sehingga netizen tak bisa menuliskan apapun di sana.