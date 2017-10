Mr D Unjuk Kemampuan Main Gitar Satu Jari dengan Gitar Ukir di Swiss

SURYA.co.id | SURABAYA - Nama Mr D sebagai gitaris satu jari makin mendunia.

Berkat ketrampilan yang langka itu pula, pria bernama asli Doddy Hernanto ini diundang untuk unjuk kemampuan di World Intellectual Property Organization (WIPO) di Geneva, Swiss.

Mr D dapat kesempatan tampil di hari pertama Senin (2/10/2017) dari rangkaian acara yang berlangsung hingga Rabu (11/10/2017).

Selain tampil solo, Mr D juga kolaborasi dengan angklung.

“Angklungnya dimainkan musisi Indonesia yang ada di Swiss, dan konduktornya adalah Chandra Darusman,” kata Mr D kepada SURYA.co.id, Selasa (10/10/2017).

Ketika dihubungi melalui WhatsApp, Mr D menambahkan ada empat komposisi yang mereka mainkan di hadapan para undangan, antara lain You Rise Me Up, Last Champs-Elyses, dan Gundul-Gundul Pacul.

“Ya tentu bangga bisa main di hadapan masyarakat dari banyak negara,” ujarnya

Yang juga membanggakan, aksi Mr D juga disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly.

“Pas tampil solo saya bawakan lagu Cublak-Cublak Suweng yang dimedley dengan lagu ciptaan saya, Just Keep Loving,” imbuhnya.

Mr D mengaku bangga tidak hanya karena dapat kesempatan tampil main dan unjuk kemampuan memetik gitar satu jari.