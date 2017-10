VIDEO-Gak Nyangka! Ternyata Penemu Situs Kencan Wanita Muda dengan Om-Om Terinspirasi dari . .

SURYA.co.id - Kencan yang berawal dari perkenalan online kini semakin marak digunakan baik pria maupun wanita.

Perkenalan tersebut biasanya dilanjutkan dengan mengatur jadwal kencan sehingga hubungan dapat berkembang lebih jauh.

Kencan melalui dunia maya ini biasanya dilengkapi dengan kriteria yang diinginkan masing-masing pengguna.

Kriteria ini meliputi jenis kelamin, kisaran umur, juga lokasi di mana pengguna berdomisili.

Melansir viral4real, seorang wanita muda yang tinggal di Australia menyebutkan bahwa ada alat untuk berkencan online yang lebih baik.

Tampaknya, situs kencan ini bukanlah situs kencan biasa.

Situs dengan nama Seeking Arrangement ini mencari wanita-wanita muda yang mau berkencan dengan pria yang lebih tua.

Dalam websitenya, Seeking Arrangement berusaha menarik minat para mahasiswi dengan kalimat,

“Say goodbye to college debt, and hello to a higher class education