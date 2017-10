Cantik dari Dalam Lewat Yoga Backbend, Gerakannya Mudah Ditirukan!

SURYA.co.id | SURABAYA - Menjadi cantik dari dalam (inner beauty) adalah dambaan setiap perempuan.

Untuk mendapatkan itu, ada langkah efektif yang bisa dilakukan, yakni dengan olahraga.

Tak hanya sekadar olahraga, perempuan bisa meraih hasil positif dengan Yoga Backbending.

Instruktur senam dari Celebrity Fitness, Caroline Ang menuturkan, yoga backbending adalah gerakan dan pernafasan yoga, dengan melengkungkan punggung ke bawah.

Saat melakukan backbend, tubuh akan terbuka secara frontal. Otot dan sendi akan dibebaskan dari ketegangan.

Oleh karena itulah, gerakan ini akan membantu memperlancar peredaran darah di tubuh dan kepala.

“Gerakan backbend ini bagus untuk memancarkan inner beauty dalam tubuh. Ini membuat shinning your own beauty,” tuturnya ketika memimpin acara Sunset Yoga di Maxone Hotel.com, pekan lalu.

Tak hanya memperlancar peredaran darah saja, yoga backbending juga mengurangi cedera pada pinggang.

Yang lebih penting, satu manfaat paling penting dari backbends adalah membantu mengurangi rasa cemas dan stres.

Selain itu juga membantu untuk mengontrol emosi, insomnia, dan gangguan mental.