Serunya Saat Anak Panti Asuhan Menari Bareng Angry Birds

SURYA.co.id | SURABAYA - Baby shark, do do, do do do do. Baby shark, do do, do do do do. Baby shark, do do, do do do do. Baby shark. Mama Shark, do do, do do do do. Mama Shark, do ...”

Lagu yang belakangan akrab dengan anak-anak ini mengalun riuh di Atrium Lenmarc Mall, Kamis (5/10/2017).

Sekitar 40 anak dari Panti Asuhan (PA) Sumber Kasih dan PA Pelayanan Kasih serentak mengiringi lantunan suara Olivia Setyabudi yang membawakan acara charity ‘Dancing with Angry Bird’ sore hari itu.

Dengan gerakan atraktif, Olivia mengajak anak-anak PA itu menari dengan iringan musik playback. Sesaat kemudian keriuhan reda ketika dua pasang penari yang memakai atribut pemburu di hutan tampil di panggung.

Para pemburu ini pun lalu bergeser ketika tokoh karakter Angry Bird dan kawan-kawannya naik panggung. Diawali dengan sosok Pig, lalu disusul Red Bird dan Yellow Bird.

Anak-anak pun kembali riuh menyambut aksi tiga karakter Angry Bird tersebut. “Aku suka Yellow Bird warnanya kuning dan ekornya lucu,” celetuk Adi dari PA Pelayanan Kasih.

Pentas ‘Dancing with Angry Bird’ yang baru bisa dinikmati mulai Jumat (6/10) hingga 15 Oktober 2017 ini digelar untuk memeriahkan Halloween. Aksi Red Bird, Yellow Bird, dan Pig bisa disaksikan setiap hari pada pukul 17.00 dan 18.00 untuk week day (Selasa-Jumat), dan khusus hari Sabtu-Minggu ditambah satu kali pertunjukan ekstra pukul 13.00.

“Kami senang anak-anak punya kesempatan menyaksikan pertunjukan yang jarang bisa mereka temui,” kata Rahajeng, pengelola PA Sumber Kasih.

Sore hari itu, ada sekitar 22 anak PA Sumber Kasih dari yang masih usia PAUD hingga kelas 6 sekolah dasar. “Acara ini sekaligus jadi refreshing bagi mereka yang baru saja selesai ulangan,” papar wanita yang akrab disapa Ajeng ini.