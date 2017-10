Dealer Utama Yamaha Optimis 200 Unit All New Vixion R Terjual Tiap Bulan di Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) , main dealer Yamaha di Jatim, mentargetkan penjualan All New Vixion R per bulan mencapai 200 unit.

Mereka pun optimistis target itu bisa dicapai mengingat pasar motor sport masih berkembang dan jaringan dealer di bawah PT STSJ cukup banyak.

"Jaringan dealer kami sekitar 40 di seluruh Jatim. Per dealer per bulan minimal 5 unit pasti bisa," kata Agung Muhdi, Direktur Sales and Marketing PT STSJ, Jumat (6/10/2017).

Selain itu, sejak dikenalkan pada publik pada Juli 2017 lalu, respon pasar cukup positif. Karena seri Vixion, sejak diluncurkan di 2007 lalu, belum ada seri baru. Saat ini, produk All New Vixion R juga sudah siap mengaspal.

"Kami juga melihat pasar yang mulai bergairah sejak Juli 2017 lalu. Sehingga dengan produk baru ini kami sangat antusias melakukan penjualan," lanjut Agung.

Sejak tahun 2007, Vixion series sudah terjual lebih dari 2,5 juta unit.