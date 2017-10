Serunya Menari Bersama Karakter Angry Birds Gratis

Sejumlah anak melihat dari dekat karakter Angry Birds sebelum foto bersama usai menyaksikan live show Dancing With Angry Birds di atrium Lenmarc Mall, Kamis (5/10). Live show yang digelar hingga Minggu (15/10) itu menyambut Halloween.

SURYA.co.id | SURABAYA - Memeriahkan acara Halloween, Lenmarc Mall Surabaya menggelar acara bertajuk Dancing With Angry Birds (Live Show and Meet and Greet).

Acara berlangsung mulai besok, 6 Oktober 2017 sampai 15 Oktober 2017.

Di ajang itu, pengunjung bisa menyaksikan pertunjukan secara gratis, di hari Senin sampai Jumat pada pukul 15.00 dan 18.00 WIB. Sementara weekand (Sabtu dan Minggu) pada pukul 13.00, 15.00, dan 18.00 WIB.

Selain menyaksikan pertunjukan, pengunjung juga bisa berfoto bersama dengan tiga karakter di game Angry Birds.

"Di sini anak-anak diajak menari, bergerak, dan mengenal masing-masing karakter game Angry Birds. Jadi mereka bisa seru-seruan, dan ini gratis, kecuali untuk foto sesi. Pengunjung cukup datang dan menyaksikan acaranya di jam-jam yang sudah kami tentukan," jelasnya, Kamis (5/10/2017).