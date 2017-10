Pada Mahasiswa Unesa, Arumi Bachsin Bagi Pengalaman Masuk ke Dunia Birokrat

SURYA.co.id | SURABAYA – Sosok Istri Bupati Trenggalek, Arumi Bachsin selalu menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap kesempatan bertemu publik.

Termasuk ketika dia datang ke Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (5/10/2017).

Dalam kunjungannya ini, Arumi memotivasi mahasiswa lewat agenda talkshow and coaching clinic yang mengusung tema 'best practice in personal branding: transcending celebrities and bureaucrats'.

Di sana, perempuan 23 tahun itu menceritakan pengalamannya berada di lingkungan birokrat yang jauh berbeda dengan gemerlap dunia selebritas.

”Kalau dunia artis, pakai barang makin bagus makin dihargai. Sekarang makin bagus makin dicurigai,” ujarnya di hadapan para mahasiswa.

Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan adaptasi agar dapat menempatkan diri dengan baik.

Arumi mengakui, dirinya termasuk orang yang suka bertingkah semaunya. Namun, tuntutan sebagai istri bupati sekaligus ketua PKK Kabupaten Trenggalek, membuat dia harus meredam itu.

”Tiba-tiba saya jadi punya wewenang,sehingga harus bisa menahan diri, lebih bertanggung jawab, dan menyesuaikan diri. Karena saya membawa nama keluarga besar suami, dan kabupaten Trenggalek,” tuturnya.

Saat menjadi artis, mulanya Arumi mengaku kurang memiliki personal branding. Ketika melakukan survei kecil-kecilan, masyarakat kurang mengenal sosok Arumi. Masyarakat hanya mengenal Arumi sebagai artis. Selebihnya, tidak mengenal dengan baik. Termasuk film-film yang dibawakannya.

Arumi lantas mulai berpikir. Ternyata dia kurang memiliki personal branding. Dia lalu mencoba menjadi presenter bola. Dari situ, Arumi ternyata lebih dikenal. Personal branding-nya pun lebih kuat.

”Jadi, teman-teman kalau ingin punya personal branding, maka harus berpikiran lebih terbuka. Kita tidak bisa kaku, kita juga bisa berubah,” ujar ibu dua anak itu.

Founder PR Institute, Putjok Rizaldy menyebutkan bahwa Arumi sebenarnya sudah memiliki branding karena profesinya semasa remaja. Namun etika juga menentukan, apalagi gaya Arumi yang masih khas anak muda tidak membuat canggung.

”Itu supaya lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.

Dekan FISH Unesa, Sarmini berharap, kehadiran Arumi dan Putjok bisa memberikan wawasan kepada para mahasiswa. Sebab, di masa depan belum tentu sesuai dengan apa yang kita impikan.

”Jadi harus siap menghadapi perubahan mindset untuk lebih baik di masa depan,” terangnya.