Viral Tren Lidah Berglitter, Indah Atau Aneh?

SURYA.co.id – Make up yang kini semakin populer terus mengalami perkembangan dan inovasi.

Kreativitas penggila make up membuat tren make up tak berhenti pada riasan wajah saja.

Kian lama, tren make up yang ramai di media sosial semakin nyentrik.

Setelah tren bibir dan alis bergelombang, make up kupu-kupu, bahkan make up unicorn, kini muncul tren make up yang tak kalah unik.

Tren make up tersebut adalah glitter tongue atau lidah berglitter.

Mashable News mengunggah sebuah video tentang tren ini melalui akun YouTube.

Dalam video berdurasi 1 menit 32 detik tersebut dikatakan, tren yang semakin ‘gila’ ini menunjukkan betapa anehnya internet.

Tren lidah berglitter kini menjadi viral di dunia maya.

Tanda pagar #glittertongue di instagram, telah digunakan dalam 190 foto yang diunggah oleh penggunanya.

glitter tongue (instagram)

Lidah yang dipenuhi glitter ini menjadi terkenal setelah seseorang tidak sengaja terkena glitter di lidahnya.