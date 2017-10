Topeng 'Bang Napi' Ternyata dari Sesosok Hantu Cerita Misteri Seratus Tahun Silam!

Offial RCTI dan Laman Phantom of the Opera

SURYA.CO.ID - Baru saja berduka, industri layar kaca Tanah Air kehilangan sosok legendaris 'Bang Napi' yang lekat akan pesannya pada pemirsa, "Waspadalah! Waspadalah! Waspadalah!"

Bang Napi selalu tampil dalam dandanan "sangar" rompi kulit, celana jins, dan slayer sebagai penutup kepala.

Tak hanya itu, wujud di balik televisi senantiasa kenakan topeng putih juga menjadi khas pria bernama asli Arie Hendrosaputro.

Tak banyak yang mengetahui wajah asli Bang Napi.

Pasalnya, Bang Napi memang tidak pernah hadir di layar kaca sebagai Arie.

Sebenarnya, dari manakah "topeng putih ala Bang Napi" itu berasal?

Seratus tahun lalu tepatnya 1910, sebuah novel bergenre drama, romansa, misteri diterbitkan di Paris, seperti keterangan dari laman perpustakaan dunia World Cat di www.worldcat.org

Novel yang berhasil mencuri perhatian dunia itu kemudian diadaptasi ke dalam bentuk visual layar perak 15 tahun berikutnya tepatnya 25 November 1925.

Hadir dengan judul berbahasa Inggris, The Phantom of the Opera berbahasa asli Perancis, Le Fantôme de l'Opéra.

Tokoh utama dalam cerita itu mempunyai julukan Phantom meski namanya Eric.

Dia adalah pria yang haus akan cinta dan teror, dikutip dari analisis Wahyu Gandi yang berjudul Analisis Novel The Phantom of the Opera by Gaston Leroux.

Phantom di cerita itu menjadi karakter hantu yang senantiasa meneror sebuah rumah opera.

Meski perannya adalah hantu, tak sedikit yang menganggap tokoh Eric adalah tokoh yang sempurna.

Beginilah sang Phantom yang 'menggentayangi' rumah opera itu:

Eric sang Phantom yang senantiasa gentayangi opera (Laman Resmi Phantom of the Opera)

Topeng Bang Napi (Official RCTI)

Phantom of the Opera (Sarah Sherman Julien - blog)