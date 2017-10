Nia Ramadhani Unggah Foto Bareng Girl Squad Rayakan Hari Batik, Netizen : Wuih Tambah Marshanda!

SURYA.co.id – Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

Hari Batik Nasional dirayakan untuk memperingati penetapan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi

(Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) oleh UNESCO pada tahun 2009.

Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat disarankan untuk mengenakan batik.

Aktris cantik Nia Ramadhani rupanya tak mau ketinggalan merayakan hari batik.

Melalui akun instagram pribadinya, ia mengunggah foto dirinya yang tengah mengenakan batik bersama teman-temannya (2/10/2017).

Dalam foto yang diunggahnya lewat akun @ramadhanibakrie itu, ia menuliskan caption,

“Selamat Hari Batik!! #girlsquad”

irl Squad yang sudah tak asing lagi namanya ini adalah perkumpulan sosialita