Bersiaplah! Tas Bentuk 'Perut Jemblung Bapak-bapak' Akan Segera Jadi Tren

SURYA.CO.ID - Sebentar lagi akan ada solusi bagi yang ingin merasakan sensasi Perut Jemblung Bapak-bapak tanpa perlu makan enam porsi per hari.

Albert Pukis, seniman asli London, Inggris berhasil menjadikan dirinya sendiri viral media sosial kelas internasional.

Dengan menerbitkan website www.thedadbag.com serta akun Instagram @thedadbag, karya Pukis seketika jadi incaran.

Tangkap Layar (Website thedadbag.com)

Tangkap Layar (Akun Instagram @thedadbag)

Website maupun akun Instagramnya yang berarti "Tas Bapak" serta miliki logo yang menyerupai perut berbulu itu menyuguhkan gambar-gambar tas besitannya saat dikenakan.

Berbagai pose dipajang di sana.

Tas Albert Pukis ini adalah jenis tas pinggang untuk menyimpan benda-benda dengan ukuran kecil seperti botol minuman ataupun headset.

Belum diketahui kapan tas ini akan merambah dunia fashion dunia karena Pukis masih merencanakan mencari vendor untuk produksi massal.

Tulisan Albert Pukis (Komunitas Seniman Bored Panda)

"The Dadbag is currently not available to buy, but I’m on the lookout for partners and manufacturers to hopefully go into mass production soon." paparnya sendiri dalam blog komunitas para seniman, Bored Panda.