Sophia Latjuba Disebut Segera Mantu, Beri Lampu Hijau Hubungan Eva Celia dan Drummer Kece ini

SURYA.co.id - Hubungan artis Evacelia dan drummer Demas Narawangsa dipastikan berjalan mulus.

Sang ibu, Sophia Latjuba rupanya telah memberikan lampu hijau hubungan mereka.

Hal ini tampak saat Sophia mengunggah foto-foto kebersamaan Eva dan Demas di akun instagramnya,

Bahkan, kekasih Ariel Noah ini juga membubuhkan caption menyejukkan mengenai hubungan keduanya.

"Two angelic souls. I love them to pieces #proudmama," tulis Sophie.

Di unggahan lain Sophia juga menampang foto-foto kebersamaan Eva dan Demas bersama anjing kesayangannya.

Kali ini, Sophie hanya memberikan satu kata di captionnya, 'Gemes," tulisnya.

Apakah ini berarti, Eva dan Demas bakal segera menuju ke pelaminan?

Belum ada konfirmasi hal ini, namun sejumlah netizen mengartikannya demikian.

raoitam: Calon mantu ya mi