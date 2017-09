Raisa-Hamish dari Italy Lanjut ke Sini, ‘Pulang Langsung Isi’

SURYA.CO.ID – Setelah menghabiskan waktu bersama di Italia, rupanya bulan madu Raisa Andriana dan Hamish Daud belum usai.

Diketahui dari unggahan foto melalui instagram pribadi Raisa, kini mereka bertolak ke Maldives.

Foto yang diunggah Raisa melalui akun @raisa6690 itu berlokasi di Club Med Finolhu Villas, Maldives.

Dengan caption,

“We got a visitor this morning @id.clubmed @clubmedfinolhu #clubmedholiday,”

Raisa mengunggah foto pemandangan laut Maldives yang indah.

Hamish pun tak ketinggalan mengunggah foto bulan madunya yang masih berlanjut itu.

Lewat akun @hamishdw, ia menuliskan caption,

“My ideal front yard!

Still trying to digest this Water Villa being ‘home’ for the next few days #clubmedfinolhu #clubmedholiday”