Promosi Roti dari dalam Mobil, Syahrini malah Dapat Nyinyir, Netter: Auratny itu lho

SURYA.co.id | - Syahrini dikenal sebagai aktris yang memiliki mobilitas tinggi dari satu kota ke kota lain. Tak hanya itu, ia kerap berpindah dari satu negara ke negara lain untuk memperlancar usaha yang ia miliki.

Layaknya artis yang lain, Syahrini juga mencoba menggeluti dunia bisnis roti.

Kamis (28/9/2017), Syahrini mempromosikan @bandungprincesscake melalui akun Instagramnya.

Dengan menggunakan fashion warna hitam, perempuan kelahiran Bandung ini membuat video singkat untuk para penggemar rotinya.

Seperti biasa, penampilan Syahrini terlihat sangat mewah dengan aksesoris jam tangan, cincin juga gelang.

"Incesss Udah Ga Sabar Ketemu Kamu Di @bandungprincesscake .... Incesss On The Way Nih ... See You There " caption yang ditulis Syharini.

Banyak netizen dibuat terpana dengan kacamata hitam yang ia kenakan.

Tidak sedikit dari netter yang mengatakan kaca mata Syahrini tersebut mirip dengan kaca helm.

vee_hinoka : "kaya make helm wkwkw."

bayo_daulay77 : "Itu muka atau helm ya,? Hahaha."