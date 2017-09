Indosat Ooredoo Incar Transformasi Digital guna Maksimalkan Produk Layanan Data

Head of Region East Java & Bali Nusra, Wasis Sulaiman (kanan) bersama Chief Human Resources Officer, Ripy M (dua dari kanan) dan Head of Sales East Java, Dodik Ariyanto (kiri) berdialog disela-sela peluncuran Indosat Ooredoo di Hotel Novotel Surabaya, Kamis (19/11/2015)

SURYA.co.id | SURABAYA - Di tengah masa transformasi digital yang terus berkembang, Indosat Ooredoo tidak kalah agresif mengembangkan layanan produknya. Terutama layanan terkait data akses internet.

"Salah satu layanan kami yang kami siapkan untuk mendukung era transformasi digital ini, antara lain melalui produk IM3 Ooredoo," jelas Reginald A Ghazaly, General Manager Content Proposition at Indosat Ooredoo, di sela kegiatan media workshop #DigitalTransformation 'Be Ready to Ride The Wave' di Surabaya, Kamis (28/9/2017).

Produk dan layanan inovatif IM3 Ooredoo memiliki manfaat all in one dalam satu paket. Seperti kuota internet yang lebih banyak di semua jaringan. Stream on untuk streaming musik di spotify dan nonton ribuan jam film serta serial TV di iflix.

"Pelanggan juga bisa berlangganan paket internet kuota besar tanpa takut sisa kuota hilang. Dengan data rollover," jelas Reginald.

Selanjutnya ada Apps tanpa kuota, yaitu kuota ekstra yang bisa digunakan untuk aplikasi populer sehari-hari. Keuntungan lainnya, pelanggan juga dapat menelpon dengan tarif telepon Rp 1/detik ke semua operator.

Dalam kegiatan itu, Andy Santoso, CEO Bigevo & Bigevo Academy, Google Regional Trainer, Digital Consultant, Ex Googler Indonesia, menambahkan, saat ini transformasi digital terus berubah.

"Seperti ponsel (telepon seluler). Kurang canggih apa dulu Nokia yang tiap beberapa bulan sekali launching produk baru. Tapi begitu keluar BlackBerry, semua beralih kr BlackBerry. Begitu ada Iphone dan teknologi Android, semua beralih. Bisa jadi akan datang akan ada lagi yang baru," jelas Andy.

Selain itu, tren layanan di masyarakat juga berubah. Perusahaan taksi uber dan ojek Go-Jek, memberikan layanan transportasi tanpa punya armada.

Juga perusahaan yang melayani jual beli, tapi tidak punya toko maupun barang yang dijual.

"Beberapa hal itu adalah bukti dari transformasi digital. Dulu hanya untuk komunikasi, sekarang sudah semuanya," lanjut Andi.

Romano Bhaktinegara, Head of Dept Non-Dig Media, PR & Internal Comm at Indosat Ooredoo, menambahkan, transformasi digital mau tidak mau menggeser produk konvensional.

Salah satunya media massa, seperti cetak, dan televisi dengan sistem produksi manual.



"Dulu, peralatan produksi acara televisi cukup banyak. Sekarang dengan smartphone sudah bisa. Tinggal memanfaatkan jaringan internet, bisa cepat diterima masyarakat," kata Romano yang pernah tujuh tahun menjadi jurnalis di salah satu media itu.

Untuk tidak ketinggalan dengan transformasi digital ini, Romano mengatakan, orang saat ini dituntut bisa mengikutinya. Tanpa mengikuti akan ketinggalan.