Hugh Hefner, Bos Majalah Playboy Meninggal pada Usia 91 Tahun, Begini Pernyataan Putranya

SURYA.CO.ID – Hugh Hefner, pendiri majalah Playboy meninggal dunia di usianya yang ke 91 tahun.

Kabar meninggalnya bos majalah dewasa ini disampaikan melalui saluran resmi mereka.

Melalui akun twitter @Playboy , disampaikan,

“American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef

(Ikon Amerika dan Pendiri Playboy, Hugh M. Hefner meninggal hari ini pada usia 91 tahun)”

Kabar ini dirilis melalui twitter pada Rabu (27/9/2017) pukul 20.13 waktu setempat, atau Kamis (28/9/2017) pukul 10.13 WIB.

Dalam cuitan tersebut diunggah foto Hugh Hefner dengan quotesnya yang terkenal,

“Life is too short to be living somebody else’s dream”

Hefner mulai memperkenalkan majalah Playboy pada tahun 1953.