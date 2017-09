Hugh Hefner, Bos Majalah Playboy Meninggal, ini sosoknya di mata Kim Kardashian dan Paris Hilton

SURYA.CO.ID – Hugh Hefner, pendiri majalah Playboy meninggal dunia di usianya yang ke 91 tahun.

Kabar meninggalnya bos majalah dewasa ini disampaikan melalui saluran resmi mereka.

Melalui akun twitter @Playboy , disampaikan,

“American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef

(Ikon Amerika dan Pendiri Playboy, Hugh M. Hefner meninggal hari ini pada usia 91 tahun)”

Kabar ini dirilis melalui twitter pada Rabu (27/9/2017) pukul 20.13 waktu setempat, atau Kamis (28/9/2017) pukul 10.13 WIB.

Kematian Hugh Hefner, bos majalah dewasa Playboy ini direspon oleh Kim Kardashian.

Istri Kanye West ini melalui akun twitternya menyampaikan,

“RIP to the legendary Hugh Hefner!

I’m so honored to have been a part of the Playboy team!