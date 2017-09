Hafele Tawarkan Solusi untuk Ruang Minimalis dan Terbatas

General Manager of Sales and Marketing HÄFELE Indotama Danny Ng dan Managing Director HÄFELE Indotama Roland Poehlmann menjelaskan salah satu inovasi produk lemari dinding tempat penyimpanan pakaian (wardrobe)

SURYA.co.id | SURABAYA - Hafele terus berusaha menguatkan bisnisnya di Indonesia.

Selain berpusat di Tangerang, perusahaan asal Jerman yang mulai beroperasi di Indonesia sejak 1995 ini juga sudah memiliki cabang di Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Jepara dan Denpasar.

Managing Director Häfele Indotama, Roland Poehlmann mengatakan, Hafele telah dikenal oleh para desainer interior, perusahaan furnitur, dan pihak dealer.

"Fokus sales di tahap awal adalah B2B kepada toko retail, produsen furniture sampai pengelola hotel dan apartemen," kata dia.

Sebagai pelopor dalam dunia Furniture Technology, pasar Hafele juga terus tumbuh.

Apalagi, sekarang ini ruang minimalis dengan fungsi maksimalis semakin dibutuhkan masyarakat ketika setiap luasan tanah semakin mahal.

Salah satu teknologi yang paling ditonjolkan Hafele pada produk rumah tangga adalah sistem laci berkualitas premium yang dirancang khusus, NovaPro SCALA, memberikan solusi atas kebutuhan berbagai desain yang disesuaikan dengan keinginan penggunanya.

Menurutnya, sekarang ini dapur bukan sekedar tempat memasak.

Tapi sudah menjadi bagian interior dan bagian utama dari rumah sebagai tempat berkumpulnya keluarga maupun relasi dalam menghabiskan waktu bersama.



Oleh karena itu, menurut Roland, ada tiga faktor yang perlu diperhatikan meliputi ukuran, tata letak dan yang terpenting kebutuhan dari penggunanya.

Dasar dari desain kitchen mengacu kepada ‘Kitchen Work Triangle’, yakni penempatan alat masak (kompor), wastafel (sink) dan lemari es.

General Manager of Sales and Marketing Häfele Indotama, Danny Ng menambahkan, Hafele juga menyediakan loox LED system, sebuah sistem teknologi lampu bongkar pasang yang dapat dengan mudah untuk dipasang sendiri.

"Kami juga memiliki Dialock Locking System dengan empat kemudahan yakni easy to configure (mudah untuk diatur), easy to network (mudah disambungkan dengan sistem yang terpadu), easy to operate(mudah dioperasikan), dan easy does it (mudah dalam keseluruhan, bukan hanya sistem tetapi juga layanan)," urainya.

Selain itu, Hafele dikenal dengan produk solusi pintu geser yang disebut Slido, serta berbagai produk furniture lain yang dihadirkan dalam event Kitchen & Bathroom Indonesia2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.