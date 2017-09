Pangeran Harry Pamer Kedekatannya Dengan Artis Cantik Ini

SURYA.co.id - Kedekatan Pangeran Harry dengan artis Meghan Markle ternyata bukan hanya gosip belaka.

Seperti yang sedang ramai di pemberitaan luar negeri, Pangeran Harry, putra ke dua pasangan Raja dan Ratu Inggris Charles dan Lady Diana itu terlihat bersama seorang perempuan cantik saat menghadiri acara, di Toronto.

Keduanyaa terlihat mengumbar senyum sambil bergandengan tangan di tengah pengawalan ketat.

Tindakan Pangeran Harry ini dianggap warga net sebagai publikasi atau "go publik" hubungan dan kedekatannya dengan Meghan Markle.

Sebuah akun Instagram pemberitaan luar negeri @justjared yang terverifikasi ikut mengunggah foto-foto Pangeran Herry bersama Meghan.

Hubungan keduanya sudah tercium awak media sejak 2016 silam.

Sebagian besar beranggapan bahwa hubungan keduanya takkan lama.

Berbagai media juga memberitakan masa kelam Meghan Markle yang pernah menikah dan bercerai.

Saudara tirinya, Samantha Grant juga sempat mengungkapkan aib Meghan, yang tak bisa membantu perekonomian keluarga.

Tak dinyana Pangeran Harry dan Meghan masih berhubungan baik hingga saat ini, meski banyak pemberitaan mirinh tentang Meghan.

Sejumlah netizen berkomentar mendukung hubungan mereka berdua.

@jacqulinea.bell "Yes! Love it hey look great together..."

@kimmiwoo456 "i love them"

Menurutmu mereka cocok nggak?