Raisa-Hamish Pamer Foto Honeymoon, Netizen Penasaran Akan Hal Ini

SURYA.co.id – Raisa dan Hamish Daud nampaknya masih menikmati masa-masa bulan madu mereka.

Hamish Daud baru saja mengunggah foto kebersamaan mereka melalui akun instagramnya (25/9/2017).

Foto yang diambil di La Conca del Sogno tersebut diberinya caption, “Took my favorite human out to lunch (mengajak orang favoritku makan siang)”.

Selain swafoto keduanya, pada unggahan tersebut Hamish juga membagikan foto lokasi makan siang tersebut yaitu restoran dengan pemandangan pantai yang indah.

Menanggapi unggahan Hamish tersebut, salah seorang netizen mendoakan agar pasangan selebriti ini segera mendapatkan momongan.

Pemilik akun @aqiel_ajeez tersebut menuliskan komentar,

“Berbahagia selalu yah bang @hamishdw dan kak @raisa6690 Semoga cepat mendapat momongan. Amiinn.”

hamish daud (instagram)

Selain doa agar Raisa dan Hamish segera mendapatkan momongan, beberapa netizen juga penasaran akan hal yang sama.

Para pengguna instagram yang berkomentar dalam foto unggahan Hamish tersebut penasaran bagaimana anak pasangan ini nantinya.

Akun @angeleane07 menuliskan komentar, “pengen liat anaknya gmn suer”