Video : Mobil Terbakar Dekat Pom Bensin, Seorang Wanita Dengan Tenang Lakukan Hal ini

SURYA.co.id – Sebuah mobil mengalami kerusakan yang berujung pada terbakarnya mesin di dekat pom bensin.

People’s Daily, China, sebuah akun YouTube mengunggah video seorang wanita yang membantu memadamkan mobil yang terbakar di jalan raya.

Dalam video tersebut, terdapat keterangan,

“Stay calm : Female bus driver helps put out car fire near gas station in E. China

(Tetap tenang : Supir bus wanita menolong pemadaman mobil terbakar dekat pom bensin di China Timur)”

Hal ini terjadi di Jining, Provinsi Shandong, China pada tanggal 19 September lalu.

Kejadian tersebut berlangsung pada jam sibuk siang hari, sehingga lalu lintas terbilang padat.

Awalnya, sebuah mobil di tengah lalu lintas yang padat tampak mulai mengeluarkan asap dari bagian depan.

Semakin lama asap yang dikeluarkan mobil semakin banyak, hingga pengemudi mobil keluar dari dalam mobil.

Pemilik mobil terlihat panik dan ketakutan begitu mengetahui mobilnya berasap.