Harga Gabah Naik, Produksi Beras Medium Turun, selain Pasokan Kurang, Pedagang Khawatirkan Hal ini

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium mulai diikuti pedagang.

Namun, menurut Sekretaris DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Jatim Rudi Hartanto, pedagang beras di kawasan Rungkut, Surabaya, akibat HET itu, stok beras medium berkurang.

"Karena dengan HET Rp 9.450 per kilogram (kg), harga gabah masih di pasaran Rp 4.600 hingga Rp 4.800 per kg. Sementara saat ini musim tanam II selesai, harga gabah sudah naik jadi Rp 5.600 per kg hingga Rp 5.800 per kg," jelas Rudi, Senin (25/9/2017).

Karena harga gabah yang naik, biaya operasional untuk menghasilkan beras medium menjadi tinggi, sehingga tidak bisa sesuai dengan HET.

Saat ini, pasokan beras medium turun hingga 50 persen. Hal itu dirasakan pedagang

beras di sebagian besar kota Surabaya. Saat ini pasokan lebih banyak beras premium dengan harga Rp 12.800 per kg.

"Kami kuatirnya, selain pasokan beras medium berkurang, konsumen beralih ke beras premium. Bisa menjadi penyumbang inflasi," tambah Rudi.

Saat ini konsumen beras, menurut Rudi, sekitar 70 persen mengonsumsi beras medium. Karena itu, pihaknya bersama Perpadi sudah menyampaikan kondisi yang ada ke Kementerian Perdagangan agar bisa memberikan solusi terhadap masalah ini.

"Yang pasti para pedagang, dan pengusaha penggilingan mendukung aturan ini. Dan kami siap mengikutinya, hanya terkait masalah diatas, semoga ada penyelsaian yang baik," tandas Rudi.