AGNEZMO - Sampai Dilaser Dokternya Kim Kadarshian Demi Video Klip Terbaru

SURYA.CO.ID - Masih heboh video klip Agnezmo yang berhasil menjadi trending nomor 1 Youtube dengan 3 juta penonton, ternyata di balik pembuatannya dia sampai gandeng dokter perawatan Kim Kadarshian asal Amerika.

Selain terus memborbardir akun Instagram pribadinya beberapa hari ini dengan penggalan klip terbaru berjudul Long As I Get Paid itu, disela-sela euforia tersebut Agnezmo sempatkan pamer video persiapan dia mendapatkan perawatan wajah.

Video berdurasi 23 detik tersebut menayankan Agnezmo tengah duduk di sebuah ruangan penuh dengan peralatan medis dan berdiskusi dengan seorang pria.

Check out my Long As I Get paid MV now on my official VEVO channel and youtube! Need to thank my amazing @simonourianmd1 for taking care of my skin before my shoot!! That coolaser treatment really does wonder to my skin!

"Perlu berterima kasih kepada @simonourianmd1 yang luar biasa merawat kulitku sebelum syuting!! Coolaser Treatment sungguh mencengangkan kulitku! Dia tahu betapa malasnya aku merawat kulit dan betapa cintanya aku terhadap matahari. Terima kasih sudah memberiku 'kulit bayi'," jelas Agnezmo dalam caption yang ditulis dalam bahasa Inggris itu.

Selain banjir komentar yang kagum terhadap totalitas Agnezmo, beberapa akun berkomentar Dokter Simon adalah dokter perawatan kulit selebriti Hollywood, Kim Kadarshian..

Komentar (Akun Instagram Pribadi Agnezmo)

Komentar (Akun Instagram Pribadi Agnezmo)"Uhhh dokternya @kimkadarshian," tulis akun @wen.2908.

Komentar (Akun Instagram Pribadi Agnezmo)

Komentar (Akun Instagram Pribadi Agnezmo)"Dokternya kim k @mrs.ela," tulis akun lain @tatsatats.

Ternyata, akun @simonourianmd1 sendiri telah memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan telah dicentang biru oleh pihak Instagram.

Dalam akunnya, Dokter Simon rutin membagikan jenis-jenis perawatan yang dia tangani.