Ini Dia Sepuluh Finalis The NextDev Academy di Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Telkomsel Indonesia terus melakukan edukasi dan sosialisasi bagi start up muda lewat ajang The NextDev 2017. Edukasi dan sosialisasi yang cukup menarik adalah dengan menggelar Showcase The NextDev Academy.



Di Surabaya, kegiatan digelar di atrium mal Ciputra World Surabaya selama dua hari, yaitu Sabtu (23/9/2017) hingga Minggu (24/9/2017). Vice President Sales and Marketing Telkomsel Area Jawa Bali, Ericson Sibagariang, mengatakan, Showcase The NextDev Academy merupakan upaya Telkomsel untuk memperkenalkan digipreneurship atau kewirausahaan di bidang digital kepada anak-anak muda Indonesia.



"Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi para calon developer muda Indonesia di berbagai wilayah, sehingga ke depannya membuka peluang kolaborasi untuk mencari solusi yang tepat dalam pengembangan kota," kata Ericson, Sabtu (23/9/2017).



Selama kegiatan, ditampilkan sepuluh finalis kompetisi The NextDev tahun 2015 dan 2016 yang terpilih sebagai 10 besar peserta The NextDev Academy berdasarkan beberapa parameter penilaian. Yaitu performansi secara kuantitatif, kematangan produk, validitas model bisnis, serta kehandalan komunikasi publik dan pemasaran. Kesepuluh startup itu adalah Eragano, Kostoom, Gandeng Tangan, Vestifarm, Jejakku, The Denim Club, Habibi Garden, Juru Parkir, Kredibel dan Angkuts.



"Pada hari pertama Showcase, 10 besar finalis The NextDev Academy 2017 tersebut melakukan demo dan team pitching untuk menginspirasi pengunjung dengan aplikasi yang mereka kreasikan," lanjut Ericson.



Kegiatan ini juga diisi dengan sesi talkshow yang menghadirkan para praktisi di industri startup, yakni Yoris Sebastian (Founder & Creative Thinker OMG Consulting), Iman Usman (Co-Founder & CEO RuangGuru), Dennis Adhiswara (CEO Layaria), Gibran Huzaifah (Founder & CEO eFishery), Peter Shearer (Managing Director AR & Co), dan Yansen Kamto (Founder Kibar).



Sementara pada hari kedua diadakan rocket pitching untuk menjaring calon finalis Kompetisi The NextDev 2017. Pendaftaran rocket pitching dibuka sebelum roadshow untuk 20 pendaftar dengan masing-masing tim beranggotakan maksimal tiga orang.



"Masing-masing tim peserta diberi waktu selama tiga menit untuk mempresentasikan ide aplikasi yang memaparkan problem, solusi, dan model bisnis untuk isu perkotaan," tambah Retno Wardani, General Manager Youth and Community Telkomsel Area Jawa - Bali.



Adapun topik yang bisa dipilih sama dengan kategori dalam Kompetisi The NextDev 2017, yakni e-Health (kesehatan), e-Education (edukasi), e-Agriculture (agrikultur), dan e-Transportation (transportasi).



Aktivitas edukasi dan sosialisasi startup bagi anak muda ini berlangsung masing-masing selama dua hari di lima kota, yakni Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Selanjutnya bagi dua peserta terbaik dalam rocket pitching di masing-masing kota memperoleh hadiah spesial.



"Peserta terbaik pertama berhak atas golden ticket ke 20 besar Kompetisi The NextDev 2017 serta saldo TCASH sebesar Rp 3 juta. Sementara itu, peserta terbaik kedua meraih tiket ke tahap 100 besar kompetisi yang sama dan saldo TCASH sebesar Rp 1 juta," jelas Retno.



The NextDev Academy merupakan ajang untuk mengasah dan mempertajam kualitas aplikasi yang diciptakan startup yang menjadi finalis The NextDev 2015 dan 2016.



"Dengan berpartisipasi dalam akademi yang berlangsung pada Juli hingga Oktober 2017 ini, para finalis The NextDev akan memperoleh insight yang tepat dan bermanfaat sehingga mampu mengembangkan aplikasinya secara lebih efektif, sekaligus turut berperan serta dalam menjaga keberlangsungan komunitas pengembang aplikasi dan ekosistem digital berbasis aplikasi," tambah Denny Abidin, General Manager External Communications Telkomsel.